Suivez en direct le palmarès du 75e Festival de Cannes

Douzième et dernier jour à Cannes. C'est la fin du Festival. L'heure de l'événement tant attendu, l'annonce du palmarès, est arrivée. Qui recevra la Palme d'or de cette 75e édition ? Suivez en direct le palmarès et la clôture du Festival du Cannes.

Publicité Lire la suite

Le verdict va tomber. Le jury du Festival de Cannes, présidé cette année par Vincent Lindon, remet samedi ses prix prestigieux, dont la Palme d'Or, le plus attendu d'entre tous.

Après le sacre en 2021 de Julia Ducourneau avec "Titane" dans lequel jouait le président du 75e Festival, les films "Close", de Lukas Dhont, "Decision to Leave", de Park Chan-wook et "Tori et Lokita", des frères Dardenne sont notamment pressentis au palmarès. Qu'en sera-t-il? Le suspense trouvera son dénouement à partir de 20h30, heure du début de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Découvrez le palmarès en direct sur France 24.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne