Peter Brook, metteur en scène visionnaire, est mort à 97 ans

Peter Brook nous a offert les plus beaux silences du théâtre mais ce dernier silence est d’une infinie tristesse. Avec lui, la scène s’est épurée jusqu’à l’intensité la plus vive. Il nous a tant légué et restera à jamais l’âme du théâtre des Bouffes du Nord à Paris. pic.twitter.com/KQN040Gfvv