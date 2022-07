SUR ENTR

Comment le manga européen tente d'imposer son style

Devenir mangaka en Europe, c'est un sacré parcours du combattant… © ENTR

Texte par : ENTR Suivre | Vidéo par : ENTR Suivre 1 mn

En France, une bande dessinée achetée sur deux est un manga. La plupart viennent tout droit du Japon, mais depuis plusieurs années, on voit de plus en plus d'ouvrages signés par des mangakas français, belges, italiens, espagnols… Et certains révolutionnent le genre, à leur façon.