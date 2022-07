L'actu en dessin : un été sous le signe des incendies et des canicules

Cartooning for peace

Alors que les incendies et les températures extrêmes font suffoquer la planète depuis le début de l'été, le dessinateur américain Kal dénonce la réponse dérisoire apportée par les gouvernements au danger que représente le réchauffement climatique.

Les intenses vagues de chaleur qui frappent l’Europe depuis plusieurs jours ont provoqué de gigantesques incendies dans plusieurs pays (Espagne, France, Grèce, Italie et Royaume-Uni notamment), avec en tout plus de 5 000 km2 de surface ravagés par les flammes.

Les experts s’alarment d’une situation "pire que prévue", puisque la surface brûlée dépasse déjà celle de toute l’année 2021.

Une situation dramatique qui a inspiré à Kal ce dessin destiné à nous alerter sur le décalage entre la rapidité des conséquences du changement climatique et la lenteur de la réponse apportée par la communauté internationale.

Kevin Kallaugher (Kal) est un dessinateur américain qui a publié plus de 8 000 dessins et a fait la couverture de plus de 140 magazines. Il collabore notamment avec les journaux The Economist (depuis 1978) et The Baltimore Sun (depuis 1988).

Kal a travaillé pendant dix ans à Londres en tant que caricaturiste pour des publications telles que The Observer, The Sunday Telegraph, Today et The Mail on Sunday.

Récompensé à de multiples occasions, il a notamment reçu le prix Berryman décerné par la National Press Foundation (en 2002 et 2018) ou encore le Grand Prix du dessin de l’année en Europe, attribué par Press Cartoon Europe (en 2014). Il a également été parmi les finalistes pour le prix Pulitzer en 2015 (catégorie "dessin de presse).

