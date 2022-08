Le chanteur rwandais Yvan Buravan meurt à 27 ans

Soigné en Inde pour un cancer du pancréas, le jeune chanteur de R'n'B rwandais Yvan Buravan est décédé des suites de sa maladie. Il avait été récompensé par le Prix découvertes RFI en 2018.

Les hommages affluaient, mercredi 17 août, après l'annonce par sa famille du décès du chanteur de R&B rwandais Yvan Buravan. Le jeune artiste est mort à 27 ans des suites d'un cancer en Inde, où il recevait des soins.

Le jeune auteur-compositeur-interprète aux trois albums était parti en Inde début août pour recevoir des traitements.

"C'est avec une tristesse inimaginable que nous annonçons son décès ce soir en Inde où il était soigné pour un cancer du pancréas", a indiqué son manager dans un message diffusé mercredi sur les réseaux sociaux.

"Yvan Buravan était une âme authentique qui rayonnait de bonheur pour tous ceux qui l'entouraient. Il nous a tous motivés à aimer notre pays et notre culture."

"Un artiste engagé pour la paix"

Yvan Buravan, de son vrai nom Burabyo Yvan, était né le 27 avril 1995, dernier d'une fratrie de six. Son premier album mélangeait afro, R'n'B et pop. Il avait été récompensé par le Prix découvertes RFI en 2018.

Saluant sa disparition avec "beaucoup de tristesse", le média français lui a rendu hommage. "Yvan Buravan chantait en kinyarwanda et en anglais. Porté par sa voix et des chansons qui mêlent harmonieusement musicalité, mélodie et douceur, il était un artiste engagé pour la paix, la réconciliation et l'amour." Plusieurs émissions lui seront consacrées à la rentrée, notamment "Couleurs tropicales" et "Légendes urbaines".

"La mort de Buravan touche tout le monde parce qu'il incarnait vraiment ce qu'est la bonne énergie. Sa musique puisait ses racines dans une énergie joviale et sa personnalité collait à ça aussi", a réagi la chanteuse rwandaise Sherry Uwase sur Twitter.

Le rappeur tanzanien AY, qui a collaboré avec Buravan sur leur remix du single à succès "Just a dance", a déclaré : "Je te pleure jusqu'à ce que je te rejoigne. Repose en paix petit frère."

L'Organisation internationale de la Francophonie a également rendu hommage à Buravan, "un artiste mort si jeune et dont le talent restera dans les mémoires".

