VISA POUR L'IMAGE

Photojournalisme : l'Ukrainien Evgeniy Maloletka primé pour ses reportages à Marioupol

Les photographes ukrainiens Evgeniy Maloletka (gauche) et Mstyslav Chernov (droite) posent devant leurs photos à l'exposition "Marioupol, Ukraine" lors de la 34e édition du festival Visa pour l'image. © Raymond Roig, AFP

Le prix le plus prestigieux du festival Visa pour l'image, le Visa d'or News, a été décerné, samedi, à Perpignan, à Evgeniy Maloletka, photographe ukrainien de 35 ans, de l'agence Associated Press, pour ses reportages à Marioupol, ville du sud de l'Ukraine, longtemps assiégée et pilonnée par l'armée russe.