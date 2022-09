"Succession" et "Squid Game" raflent la mise aux Emmy Awards

L'équipe de la série "Succession" sur la scène des Emmy Awards, le 12 septembre 2022 à Los Angeles. © Kevin Winter, Getty Images via AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

HBO a triomphé, lundi, lors de la cérémonie des Emmy Awards. Sa série "Succession" a remporté le titre de meilleure série dramatique et "The White Lotus" a obtenu celui de la meilleure mini-série. AppleTV+ a aussi tiré son épingle du jeu avec la série "Ted Lasso", sacrée meilleure comédie. La série Netflix "Squid Game" a quant à elle raflé six prix, dont celui de meilleur acteur dans une série dramatique.