L'écrivain sri-lankais Shehan Karunatilaka remporte le Booker Prize britannique

La reine Camilla présente son trophée au vainqueur du Booker Prize Shehan Karunatilaka, lundi 17 octobre 2022 à Londres. © Toby Melville, Reuters

Texte par : FRANCE 24

Shehan Karunatilaka, qui a triomphé lundi soir à Londres avec son roman "The Seven Moons of Maali Almeida", est le deuxième écrivain sri-lankais à remporter le prestigieux prix Booker Prize, qui récompense les romans écrits en anglais.