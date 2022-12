Musique : Emir Kusturica raccroche sa guitare et fait ses adieux à la scène

The No Smoking Orchestra

Après plus de 20 ans de tournées dans le monde entier, le musicien franco-serbe Emir Kusturica a donné mercredi un dernier concert à Paris avec le groupe The No Smoking Orchestra. Il a confié à France 24 avoir envie de "retourner au cinéma" après avoir donné plus de 900 concerts dans le monde entier.

Publicité Lire la suite

Sur le site Internet du groupe "Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra", le calendrier n’affiche plus aucune date après celle du 21 décembre 2022 à l'Olympia, dans la capitale française. Une dernière après une année 2022 qui a vu le groupe jouer en Roumanie, en Hongrie, au Mexique, au Chili, en Russie...

Pendant ses 23 ans de scène, le groupe a obtenu un succès planétaire en proposant une musique folklorique des Balkans et en cultivant un véritable esprit de résistance par rapport à l'industrie musicale. "On est quelque chose comme le Buena Vista Social Club, on a toujours joué notre musique comme si c'était la première fois", confie Emir Kusturica à France 24.

Le cinéaste et acteur franco-serbe vient de tourner le film "Crime No Punishment", une adaptation moderne du roman "Crime et châtiment".

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne