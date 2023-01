Quels sont les grands événements qui nous attendent en 2023 ?

Du couronnement du roi Charles III à la Coupe du monde de rugby, en passant par les célébrations du 50e anniversaire de la mort de Pablo Picasso, France 24 fait le point sur les événements importants de l’année 2023.

Le couronnement du roi Charles III

Le roi Charles III et la reine consort Camilla se rendant à l'église Saint-Mary-Magdalene à Sandringham, Norfolk, dans l'est de l'Angleterre, le 25 décembre 2022. © Daniel Leal, AFP

Le roi Charles III sera couronné le 6 mai à l’abbaye de Westminster à Londres, aux côtés de son épouse la reine consort Camilla.

“Le couronnement reflétera le rôle du monarque aujourd’hui et sera tourné vers l’avenir, tout en étant ancré dans des traditions et un cérémonial de longue date”, a indiqué le palais de Buckingham, précisant que l’événement sera dirigé par l’archevêque de Canterbury.

Selon la presse britannique, le couronnement sera, conformément au souhait de Charles III d'une monarchie resserrée et dans un contexte de crise économique, plus court et moins dispendieux que celui de sa mère. La cérémonie, plus connue par la couronne sous le nom de code d’opération Golden Orb, ou “orbe d’or”, durera une heure, contre trois pour la reine défunte, et la liste des invités sera réduite de 8 000 à 2 000.

Les élections présidentielles et législatives en Turquie

Au pouvoir depuis 2003, le président turc Recep Tayyip Erdogan est confronté à une grave crise économique et à une inflation officielle autour de 85 %. © Adem Altan, AFP

Dans un contexte de crise économique persistante, qui a vu le président turc Recep Tayyip Erdogan perdre du terrain, les électeurs turcs se rendront aux urnes le 18 juin.

Il s'agit d'une élection "historique", écrit Ahmet Kuru, professeur de sciences politiques à l'université d'État de San Diego, car "elle déterminera si le règne de plus en plus autocratique du président Recep Tayyip Erdogan continuera ou non à dominer la politique du pays".

Depuis qu'il est devenu président en 2017, Recep Tayyip Erdogan a rapproché le pays de l'autocratie en passant d'un système de gouvernement parlementaire à un système présidentiel. L'année dernière, il a également sévi contre les journalistes et introduit une nouvelle loi sur la censure qui renforce le contrôle des plateformes de médias sociaux et des médias traditionnels.

Le président turc devrait être opposé à l’Alliance de la nation, une coalition qui regroupe les six partis d’opposition mais qui n’a pas encore choisi de candidat pour le scrutin présidentiel, et à l’Alliance pour le travail et la liberté, dirigée par le Parti démocratique des peuples, qui bénéficie d'un large soutien de la communauté kurde de Turquie.

Vers une nouvelle offensive russe d’ampleur en Ukraine ?

Un militaire se tient au pied d'un hôtel, qui a été partiellement détruit par une frappe russe dans le centre de la capitale ukrainienne, Kiev, le 31 décembre 2022. © Sergei Supinsky, AFP

Alors que 2022 sera à jamais associée au retour de la guerre en Europe avec l'invasion russe en Ukraine, l’année 2023 démarre avec de nouveaux bombardements russes sur Kiev.

Les chefs militaires ukrainiens craignent que la mobilisation partielle déclarée à l’automne en Russie permette au Kremlin de lancer d’ici le printemps 2023 une nouvelle offensive majeure, y compris vers Kiev. Le chef de l’armée ukrainienne, Valerie Zaloujny, a ainsi confié à l’hebdomadaire The Economist que cette nouvelle offensive russe pouvait "avoir lieu en février, au mieux en mars, et dans le pire des cas fin janvier".

Dans ses vœux de Nouvel An, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'année 2023 sera celle de "la victoire" dans la guerre contre la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a, de son côté, affirmé pour ses vœux de Nouvel An que la “justesse morale et historique” était “du côté” de la Russie.

La Croatie adopte officiellement l'euro et intègre l’espace Schengen

L'ingénieur et inventeur Nikola Tesla apparaîtra sur les nouvelles pièces croates de cinquante, vingt et dix centimes qui circuleront dans toute l’Europe. © Armin Durgut, AP

La Croatie dit adieu à sa monnaie, la kuna, le 1er janvier, pour adopter l'euro et devient en même temps le 27e État à rejoindre l'espace Schengen, deux étapes majeures pour ce petit pays des Balkans, qui a rejoint l'Union européenne voilà près d'une décennie.

L’adoption de l’euro devrait permettre à la Croatie de tisser des liens financiers plus étroits avec les 19 autres pays utilisateurs de la monnaie commune et avec la Banque centrale européenne.

Les dirigeants croates soulignent régulièrement les bénéfices que retireront, selon eux, leurs 3,9 millions de compatriotes de l'entrée dans la zone euro et dans l'espace Schengen. "Deux objectifs stratégiques pour davantage d'intégration à l'UE", a insisté le Premier ministre conservateur Andrej Plenkovic.

Le changement de monnaie inspire néanmoins de la méfiance chez certains Croates, craignant que l'introduction de l'euro n'entraîne une hausse des prix et que les entreprises ne les arrondissent au niveau supérieur au moment de la conversion.

La COP28 aux Émirats arabes unis

Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan, visite le siège de la Compagnie nationale de pétrole d'Abu Dhabi (ADNOC) dans la capitale, après une réunion du Conseil suprême du pétrole. © Hamad Al-Kaabi, AFP

La conférence de l'ONU sur le climat qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, doit œuvrer pour une transition énergétique "équitable", a affirmé le futur pays hôte, qui plaide pour une sortie progressive des hydrocarbures.

La COP27, organisée en novembre 2022 en Égypte, a été marquée par l'adoption d'une résolution sur l'indemnisation des dégâts provoqués par le changement climatique dans les pays les plus pauvres. Mais cette COP27 n'a pas réussi à faire progresser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour maintenir l'objectif de limiter le réchauffement de la planète.

Les Émirats arabes unis ont été le premier pays de la région Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord) à ratifier l'Accord de Paris et à s'engager à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Les critiques ont toutefois souligné qu'ils ont envoyé plus de 1 000 délégués à la COP27, la plus grande délégation de tous les pays, dont 70 étaient liés à des entreprises pétrolières et gazières.

Les élections législatives au Mali

Le chef de la junte au pouvoir au Mali, le lieutenant-colonel Assimi Goïta, au centre, aux côtés du président du Conseil national de transition du Mali, Malick Diaw, en blanc, alors qu'ils arrivent pour un défilé militaire de la fête de l'indépendance à Bamako, au Mali, jeudi 22 septembre 2022. AP

Dissoute à la suite du coup d'État militaire en août 2020, l’Assemblée nationale malienne doit être renouvelée lors des élections législatives organisées le 29 octobre.

En mai 2021, les dirigeants militaires avaient consolidé leur pouvoir par un second coup d’État, qui a installé le lieutenant-colonel Assimi Goïta à la présidence par intérim. Depuis lors, les médias, les organisations de la société civile, les avocats et les analystes font état d’une répression croissante de la part du gouvernement de transition.

Le pays étant plongée dans une crise politique, “la situation des droits humains dans le pays reste fragile, dans un contexte d’abus continus perpétrés par des groupes armés islamistes, des milices ethniques et des forces de sécurité gouvernementales”, dénonce l’ONG Human Rights Watch.

L’année 2022 a notamment été marquée par le départ des derniers soldats français de Barkhane encore présents au Mali, mettant fin à neuf ans d'opération militaire visant à éradiquer le terrorisme dans la région, ainsi que l’arrivée des mercenaires du groupe Wagner, une société de sécurité militaire ayant des liens manifestes avec le gouvernement de Russie.

La mission spatiale Osiris-Rex fait son retour

Une simulation mise à disposition par la Nasa montrant la sonde Osiris-Rex s'approchant de l'astéroïde Bennu. AP

Lancée le 8 septembre 2016, la mission Osiris-Rex devrait revenir sur Terre le 24 septembre, avec un atterrissage prévu dans le désert de l'Utah. Elle est la première mission de la Nasa à avoir recueilli un échantillon d’astéroïde.

Elle avait atteint l’astéroïde Bennu, choisi en raison de sa composition, sa taille et sa proximité avec la Terre, le 3 décembre 2018, avant de collecter avec succès "plus de 60 grammes" de poussières et fragments de l'astéroïde le 20 octobre 2020.

Cette mission doit aider les scientifiques de l'Utah Test and Training Range (UTTR), une zone utilisée pour les évaluations et les tests d'armes de l'armée américaine, à mieux comprendre la formation du système solaire et le développement de la Terre comme planète habitable.

L'anniversaire des 50 ans de la mort de Pablo Picasso

La ministre française de la Culture, Rima Abdul-Malak, aux côtés de son homologue espagnol Miquel Iceta devant le tableau "Guernica" de Pablo Picasso, lors d’une conférence de presse pour présenter les événements de l'"Année Picasso", marquant le 50e anniversaire de la mort du peintre, au Musée Reina Sofia à Madrid, le 12 septembre 2022. © Andrea Comas, AP

L’année 2023 marquera les 50 ans de la mort de l’un des artistes les plus célèbres au monde : le peintre espagnol Pablo Picasso. Décédé le 8 avril 1973 à Mougins, village médiéval de la Côte d’Azur, Pablo Picasso est considéré comme le maître de l'art du XXe siècle.

Des musées de toute l'Europe et des États-Unis participeront à la “Célébration Picasso 1973-2023", initiée par le Musée national Picasso-Paris, Bernard Ruiz-Picasso, petit-fils de l'artiste, et José Guirao, ancien ministre espagnol de la Culture, décédé en juillet 2022.

En France, deux de ces expositions sont accueillies : "Fernande Olivier et Pablo Picasso, dans l'intimité du Bateau-Lavoir" jusqu'au 19 février au Musée de Montmartre à Paris et "Picasso / Poussin / Bacchanales" jusqu'au 5 mars au Musée des Beaux-Arts de Lyon.

Un colloque international autour de "Picasso au XXIe siècle : enjeux historiques et culturels" se tiendra également au siège de l'Unesco à Paris du 6 au 8 décembre.

Enfin, le Centre d'études Picasso ouvrira ses portes au Musée national Picasso-Paris. Le grand public et les experts pourront se rendre dans ce centre de recherche pour consulter la bibliothèque et les archives du musée.

La Coupe du monde de football féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande

L'attaquante brésilienne, Marta Silva, en jaune, lors d’un match amical entre la France et le Brésil au stade Michel-d'Ornano à Caen, le 19 février 2022. © Franck Fife, AFP

Les fans de football auront les yeux tournés vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août, qui accueillent conjointement la Coupe du monde de football féminin 2023. La compétition se jouera à 32 équipes, ce qui en fait la plus grande Coupe du monde féminine de la FIFA jamais organisée.

Le premier match opposera la Nouvelle-Zélande à la Norvège à l'Eden Park d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, tandis que la finale aura lieu au Stadium Australia de Sydney.

Parmi les équipes favorites, on compte les États-Unis, doubles championnes du monde en titre, mais aussi les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Angleterre, la Suède et la France. L’Irlande, quant à elle, participera pour la première fois au tournoi.

La joueuse à suivre sera l'attaquante et capitaine du Brésil, Marta Silva, meilleure buteuse de l'histoire de son pays avec 115 buts. Largement considérée comme la plus grande joueuse de football de tous les temps, elle détient le record du plus grand nombre de buts (17) lors des Coupes du monde masculine et féminine confondues.

La Coupe du monde de rugby à XV

Le Français Antoine Dupont marque le troisième essai de son équipe, lors du match des Six Nations entre la France et l'Angleterre au Stade de France, le 19 mars 2022. © Francois Mori, AP

La Coupe du Monde de Rugby 2023 aura lieu en France du 8 septembre au 28 octobre avec des matches disputés sur 9 sites répartis dans 10 villes hôtes. Elle mettra à l'honneur 20 équipes.

Le match d'ouverture qui se tiendra le 8 septembre au Stade de France opposera le pays-hôte de la compétition aux féroces All Blacks de Nouvelle-Zélande.

Le Chili fait son apparition pour la première fois en Coupe du monde et le Portugal, présent grâce au tournoi de qualification, retrouve le Mondial après une ultime participation en 2007.

Le joueur à suivre sera le Français Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde en 2021.

Cet article a été adapté de l'anglais par Barbara Gabel. L'article original est à lire ici.

