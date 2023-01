Décès du rockeur américain David Crosby à l'âge de 81 ans

David Crosby, cofondateur des Byrds avant de rejoindre le supergroupe Crosby, Stills, Nash & Young, est décédé à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie, selon sa famille. Les médias américains ont annoncé la nouvelle jeudi soir, mais la date exacte de sa mort n'était pas confirmée.

Le journal Variety a été le premier à donner le décès du musicien si influent pour le rock et le folk des années 1960-70 en citant un communiqué de son épouse Jan Dance, qui a évoqué une "longue maladie". Le magazine Rolling Stone a confirmé la nouvelle sur la foi d'une source proche de l'artiste.

D'après le communiqué de sa femme cité par Variety, Crosby est mort entouré de son épouse et de son fils Django, mais sans que l'on sache précisément à quelle date.

"Bien qu'il ne soit plus parmi nous, son humanité et sa bonne âme vont continuer à nous guider et être source d'inspiration. Son héritage va continuer de se perpétuer à travers sa musique de légende", est-il écrit.

"J'ai le cœur brisé"

Comme le relève Variety, l'annonce de la mort de David Crosby est plutôt une surprise car son compte Twitter était encore actif mercredi.

Crosby est né en Californie le 14 août 1941, de parents descendants de grandes familles new-yorkaises, avec une mère au foyer et un père dans le cinéma, auréolé d'un Oscar de la meilleure photographie.

Avant ses 25 ans, il fut l'un des fondateurs de The Byrds, groupe mêlant le rock venu d'Angleterre au folk traditionnel américain.

"Je ne sais pas quoi dire d'autre : j'ai le cœur brisé", a écrit sur Twitter Brian Wilson, des Beach Boys.

