Comment le mythe de la "French Girl" prospère sur les réseaux sociaux

Avec son béret, sa baguette de pain et son "je ne sais quoi", la "French Girl" reste une figure incontournable des réseaux sociaux. Mais comment ce stéréotype datant des années 1920 fait-il pour résister à l'air du temps ?

Elle parade en béret, lit de la philo en terrasse de café et fait un crochet par la tour Eiffel quand elle revient de la boulangerie… La "French Girl", on la croise partout sur les réseaux sociaux mais, dans la vraie vie, on ne la voit jamais.

Pour en savoir plus sur cette figure aussi incontournable qu'invisible, ENTR est allé voir Alice Pfeiffer et Anthony Vincent, deux journalistes de mode qui se sont penché·es sur le phénomène.

Quelles sont les stratégies marketing qui se cachent derrière le stéréotype de la Parisienne et, plus largement, du mode de vie à l'européenne ? Comment les influenceur·ses et les marques surfent-iels sur cette tendance ? On vous dit tout dans notre nouvel épisode d'"ENTRtainement".

📲 ENTR, c'est quoi ? 🇪🇺 C'est un projet européen dédié à la jeunesse, 100 % sur les réseaux sociaux.



ENTR existe en 6 langues : en français, en anglais, en allemand, en roumain, en portugais et polonais.

