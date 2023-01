Oscars : la comédie "Everything Everywhere All At Once" mène la course avec 11 nominations

L'emblématique statuette des Oscars AFP

FRANCE 24

Les nominations pour les statuettes dorées des Oscars ont été dévoilées mardi à Hollywood, la comédie "Everything Everywhere All At Once" menant le bal avec une présence dans 11 catégories.