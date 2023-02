Le film pacifiste "À l'Ouest, rien de nouveau" d'Edward Berger sacré meilleur film aux Bafta

Lesley Paterson pose avec son prix du meilleur film pour "À l'Ouest, rien de nouveau" lors de la remise des BAFTA Awards 2023 au Royal Festival Hall à Londres, au Royaume-Uni, le 19 février 2023. © Henry Nicholls, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Le long-métrage "À l'Ouest, rien de nouveau", adaptation du célèbre roman pacifiste d'après-guerre d'Erich Maria Remarque, a remporté dimanche le prix du meilleur film aux Bafta, les récompenses britanniques du cinéma, devant "Les Banshees d'Inisherin", "Elvis", "Everything Everywhere All At Once" et "Tar".