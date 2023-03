Oscars 2023 : "Everything Everywhere All At Once" primé, "Navalny" meilleur documentaire

Jamie Lee Curtis reçoit son Oscar à Los Angeles, dimanche 12 mars 2023. © Patrick T. Fallon, AFP

Les acteurs Jamie Lee Curtis et Ke Huy Quan ont remporté, dimanche, les Oscars du meilleur second rôle dans leur catégorie respective pour leur interprétation dans la comédie déjantée "Everything Everywhere All At Once". "Navalny" a été récompensé comme meilleur documentaire.