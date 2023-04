Dans "Transatlantique", Netflix rend hommage à Varian Fry, héros méconnu de la lutte antinazie

Héros oublié

Dans sa nouvelle série "Transatlantique", Netflix revient sur l’histoire de Varian Fry, un journaliste américain ayant aidé près de 2 000 artistes et écrivains européens à fuir la France occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Retour sur l’histoire de ce héros méconnu, qui a risqué sa vie pour aider des réfugiés avant de sombrer dans l’oubli.

Avec "Transatlantique", Netflix se penche sur la période, courte mais intense, durant laquelle le journaliste américain Varian Fry a aidé 2 000 réfugiés à fuir la France durant la Seconde Guerre mondiale. Arrivé à Berlin en 1935 pour étancher sa soif de culture, ce jeune homme érudit y rencontre plutôt la violence des nazis. Dans un article, il dénoncera ainsi la passivité de la police allemande, occupée à assurer la circulation pendant que des SS passent à tabac des juifs.

Mais c’est à l’été 1940, lorsque l'entrée des nazis dans Paris provoque un exode massif de réfugiés vers le sud de la France, que l’histoire de Varian Fry commence réellement. Le 4 août, le journaliste est envoyé dans l'Hexagone par le Comité de secours d'urgence (ERC), une organisation humanitaire américaine privée dont il est le cofondateur. Sa mission : aider les personnes persécutées par les nazis, qu'elles soient juives ou non, et organiser leur fuite.

Sauver Chagall, Breton et Ernst

Il a, dans son pantalon, une liasse de 3 000 dollars, et, dans sa poche, une liste de 200 intellectuels et artistes européens menacés par les nazis. Parmi eux, certaines des figures les plus influentes du XXe siècle, dont le peintre Marc Chagall, le poète surréaliste André Breton, l’écrivain Walter Mehring, le peintre d’origine allemande Max Ernst, ou encore la musicienne Alma Mahler.

Installé à l’Hôtel Splendide de Marseille, aidé par l’héritière américaine Mary-Jayne Gold, qui lui fournit fonds et relations, et par l’intellectuel juif-allemand Albert O. Hirschman, il a un objectif : contacter chacune des personnes mentionnées sur la liste et organiser leur fuite.

Mais, très vite, le téléphone ne cesse de sonner dans le bureau du Splendide, où des centaines de réfugiés font la queue pour être reçus par Varian Fry, qui assure jusqu’à 120 rendez-vous par jour. Face à l’urgence, l’homme ne dit jamais non. Il lui était en effet impossible de savoir, écrit-il dans ses mémoires, "Assignment : Rescue", qui était alors "réellement en danger et qui ne l’était pas. Nous devions deviner, et le seul moyen était d'accorder à chaque réfugié le bénéfice du doute. Sinon, nous pouvions refuser d'aider quelqu'un qui était vraiment en danger et apprendre plus tard qu'il avait été emmené à Dachau ou à Buchenwald parce que nous l'avions refusé".

"Château-espère-visa"

Marseille est à l’époque une ville stratégique. Appartenant à la "zone libre", placée sous le contrôle du Maréchal Pétain jusqu'en 1942 - le Nord étant occupé par les Allemands -, la ville est en effet l’un des seuls "points de passage, avec les Pyrénées, par lequel les réfugiés pouvaient fuir le pays en embarquant sur un bateau", rappelle l’historien George Ayache.

Varian Fry fournit des faux papiers et cache ses protégés à Bel-Air, une immense villa de l’est de Marseille, avant d'organiser leur départ par bateau. Surnommée "Château-espère-visa" par l’écrivain révolutionnaire russe Victor Serge, qui y a séjourné, la résidence provençale accueille ainsi le peintre espagnol Remedios Varo, la philosophe Allemande Hannah Arendt, la peintre française Jacqueline Lamba ou encore le poète René Char. La série nous plonge dans cette grande bâtisse, où Max Ernst célèbre son anniversaire en pleine guerre mondiale, et d’où Marc Chagall et son épouse Bella hésitent à partir, refusant de fuir sans emporter toutes leurs toiles.

Traqué par Vichy

Mais, inévitablement, l’étau se resserre. Le policier français Philippe Frot, joué par Grégory Montel, est sur les traces des réfugiés. Zélé, il patrouille sans relâche dans le port de Marseille pour y traquer les clandestins, et les envoyer au camp d’internement des Mille, au nord de la ville.

Varian Fry doit, en outre, se méfier de ses propres compatriotes, qui le considèrent comme un fauteur de troubles. Le consul général américain Hugh Fullerton, rebaptisé Graham Patterson dans la série (où il est incarné par Corey Stoll), est ainsi loin d'apporter son aide, les États-Unis ayant maintenu une position ambiguë vis-à-vis de l’Allemagne jusqu’à l'attaque de Pearl Harbour en 1942.

"Les États-Unis ont eu un représentant au gouvernement de Vichy, explique ainsi George Ayache. Ils n'aidaient pas les alliés, et encore moins la Résistance."

En treize mois et sans aide extérieure, Varian Fry parvient toutefois à aider 2 000 réfugiés à quitter la France. Mais ses activités prennent une telle ampleur qu’il finit par être remarqué. Arrêté à deux reprises, en décembre 1940 et en août 1941, le jeune homme est finalement expulsé vers l’Espagne par la police française sur ordre du ministère de l'Intérieur, avec l’accord de l’ambassade américaine.

Retour difficile aux États-Unis

Rentré aux États-Unis, Varian Fry tente de poursuivre son combat en alertant ses concitoyens sur ce qu’il se passe en Europe. Mais son article, intitulé "Le Massacre des Juifs", et paru dans le magasine New Republic en 1942, passe inaperçu, tandis que son retour à la vie civile est douloureux.

Quitté par sa femme, jugé inapte par l’armée, abandonné par l’ERC, qui lui reproche ses critiques publiques à l'encontre du département d'État américain, Varian Fry sombre petit à petit dans l’obscurité, enseignant et écrivant dans un relatif anonymat jusqu’à sa mort à 59 ans d’une hémorragie cérébrale.

Il lui faudra attendre 1967 pour se voir récompensé de la Légion d’honneur, et 1994 pour devenir le premier "Juste parmi les Nations" américain. En 2000, la ville de Marseille lui rend également hommage, en construisant un monument en son honneur.

Bien que très romancée, la série "Transatlantique" montre ainsi comment un individu a pu sauver des milliers de vies, et comment humanité et poésie se conjuguent parfois lors de sombres périodes de l'Histoire. Un propos qui résonne avec force aujourd’hui, alors que le tournage de la série a débuté en mars 2022, au moment où les troupes russes déferlaient sur l’Ukraine et provoquaient un afflux massif de réfugiés en Europe.

Cet article a été adapté de sa version originale en anglais par Lou Roméo.

