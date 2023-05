Indiana Jones, Scorsese, Ken Loach… le programme de la 76e édition du Festival de Cannes

Cannes 2023

Les plus grandes stars du septième art sont réunies à Cannes pour la 76ᵉ édition du festival de cinéma le plus prestigieux du monde, qui se déroule du 16 au 27 mai. Une programmation riche en événements, marquée par le retour sur la Croisette de Johnny Depp en roi de France, la projection du nouvel opus d’Indiana Jones ou bien encore du nouveau Scorsese, rassemblant Robert de Niro et Leonardo DiCaprio.

La Croisette est en pleine ébullition, mardi 16 mai, pour l’ouverture de la 76ᵉ édition du Festival de Cannes, qui accueille comme à son habitude une pléthore de stars internationales et de réalisateurs prestigieux. Après quelques années difficiles dues à la pandémie de Covid-19, cette nouvelle édition démarre sous de meilleurs auspices, les spectateurs ayant enfin retrouvé le chemin des salles obscures.

Le nouveau film de la réalisatrice française Maïwenn "Jeanne Du Barry", avec Johnny Depp en Louis XV, a été choisi comme film d’ouverture, hors compétition, pour ouvrir le bal mardi soir.

Parmi les quelque 70 films en sélection officielle, 21 s’affronteront pour remporter la très convoitée Palme d’or, attribuée par un jury, présidé cette année par le réalisateur suédois Ruben Östlund, grand vainqueur de l’édition 2022.

Plusieurs vétérans du festival ayant déjà remporté la récompense suprême sont de retour, tels le Britannique Ken Loach avec son nouveau drame social "The Old Oak", le Japonais Hirokazu Kore-eda venu présenter "Monster", l’Italien Nanni Moretti et sa comédie dramatique "Vers un avenir radieux" ou bien encore l’Allemand Wim Wenders avec "Perfect Days".

Le nouveau Wes Anderson, "Asteroid City", figure également parmi les films les plus attendus de cette compétition, arborant l’un des plus beaux castings du festival : Tilda Swinton, Bill Murray, Adrien Brody, Edward Norton, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Steve Carell, Willem Dafoe…

Outre ces poids lourds du cinéma, plusieurs cinéastes sont parvenus à se frayer un chemin dans la sélection reine tels l’Anglais Jonathan Glazer, réalisateur du très remarqué "Under the skin" en 2013, venu présenter "The Zone of Interest", un drame sur l’Holocauste, le Français Tran Anh Hung et son long métrage "La Passion de Dodin Bouffant" avec Juliette Binoche et Benoît Magimel ou bien encore la cinéaste sénégalaise Ramata Toulaye-Sy avec son tout premier long-métrage "Banel et Adama".

Le continent africain est cette année particulièrement représenté au sein de la sélection officielle avec six films dont deux en lice pour la Palme d’or.

Harrison Ford, DiCaprio, Michael Douglas…

Comme à son habitude, le festival accueillera cette année encore quelques-unes des plus prestigieuses stars d’Hollywood. Après Tom Cruise et son Top Gun: Maverick, salué par la patrouille de France, c’est désormais au tour d’Harrison Ford de fouler le tapis rouge pour "Indiana Jones et le Cadran de la Destinée", cinquième opus de la légendaire saga d’aventure.

Autre événement marquant et non des moindres, Martin Scorsese sera de retour à Cannes, après 37 ans d’absence, avec "Killers of the Flower Moon", un long métrage de près de trois heures trente rassemblant ses deux acteurs fétiches : Robert De Niro et Leonardo DiCaprio.

Enfin, un autre géant du cinéma américain sera célébré lors de cette 76e édition, l’acteur et producteur Michael Douglas, qui se verra remettre une Palme d'or d'honneur.

Polémiques et tensions sociales

À noter également que cette 76e édition marque un tournant au sein de la direction du festival placée, pour la toute première fois, sous la présidence d’une femme. Iris Knobloch, ancienne dirigeante de Warner en Europe, a pris la suite en juillet dernier de Pierre Lescure. Bien que la parité soit encore loin, les femmes sont également plus présentes au sein de la compétition officielle avec sept réalisatrices sur les 21 cinéastes en lice pour la Palme.

Plusieurs choix font néanmoins polémique, comme la décision de célébrer en ouverture le retour de Johnny Depp sur le grand écran, après la saga judiciaire l’opposant à son ex, Amber Heard, sur fond de violences conjugales. À quelques semaines de la présentation du film, c’est désormais la réalisatrice Maïwenn qui se retrouve dans le viseur de la justice, accusée par le journaliste Edwy Plenel de l’avoir agressé dans un restaurant.

Autre affaire sulfureuse, le maintien dans la sélection du film "Le retour" de Catherine Corsini, malgré deux signalements, par des membres de l’équipe, de problèmes relatifs aux conditions de travail et la non-déclaration du tournage d’une scène sexuelle impliquant un mineur, qui lui a valu le retrait de ses aides publiques.

Le contexte social tendu pourrait lui aussi s’inviter à la fête, la CGT, mobilisée depuis des mois contre la réforme des retraites, ayant menacé de couper l’électricité lors d’événements culturels et sportifs dont le Festival de Cannes.

Enfin, la grève des scénaristes d'Hollywood, qui ont cessé le travail au début du mois pour dénoncer la précarité de leur profession, pourrait elle aussi occuper les débats et compliquer les négociations au sein du marché du film, si des retouches sur scénarios sont nécessaires.

