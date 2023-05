CARTOONING FOR PEACE

L'actu en dessin : le 17 mai, Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie

Hall (États-Unis) © Cartooning for peace

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Le 17 mai 1990, l’homosexualité est retirée de la liste des maladies mentales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). À l'occasion de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, des dessinateurs et dessinatrices internationaux s'engagent contre les discriminations faites à l’égard des personnes lesbiennes, gay, bi et trans.