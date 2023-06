Cinéma d'animation : "Linda veut du poulet !" remporte le Cristal au Festival d'Annecy

Palmarès

Dans une compétition de longs métrages au niveau chaque année plus élevé, "Linda veut du poulet !", de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach, a remporté samedi le Cristal d'Annecy, plus haute récompense mondiale – avec l'Oscar – du cinéma d'animation. Du côté des courts métrages, le jury a couronné "27", de Flóra Anna Buda, déjà récompensé à Cannes il y a trois semaines avec la Palme d'or de la catégorie.

Publicité Lire la suite

La petite Linda réclame du poulet aux poivrons. Et sa mère, Paulette, ne peut pas lui refuser, elle qui cherche à se racheter auprès de sa fille après l'avoir injustement punie. Mais où trouver la précieuse volaille un jour de grève générale en France ? "Linda veut du poulet !", film familial joyeux et émouvant, a remporté, samedi 17 juin, le Cristal d'Annecy, prestigieux prix lui permettant d'être automatiquement en lice pour les Oscars l'année prochaine.

Une nouvelle célébration du talent de Sébastien Laudenbach – déjà prix du jury à Annecy en 2016 avec le magnifique "La Jeune Fille sans mains" – qui coréalise le long métrage avec Chiara Malta. Le film cueille le spectateur par l'émotion dès la séquence d'ouverture et le tient ensuite en haleine pendant une heure quinze. Touchante par ses dialogues et ses situations dans lesquelles beaucoup de parents se reconnaîtront, l'histoire est aussi ponctuée de nombreux moments drôles et de péripéties.

Bande-annonce de "Linda veut du poulet !"

Le jury du Festival international du film d'animation a également récompensé "Four Souls of Coyote", d'Áron Gauder, racontant la mobilisation d'adolescents amérindiens contre un projet d'oléoduc devant être construit à proximité du territoire de leurs ancêtres.

Bande-annonce de "Four Souls of Coyote"

"Robot Dreams" primé dans la section Contrechamp

Dans l'autre section de longs métrages en compétition, qui regroupait cette année un record de 12 films, le grand prix Contrechamp est allé à "Robot Dreams", de l'Espagnol Pablo Berger, l'histoire d'amitié entre un chien new-yorkais et un robot. "Ce film a un sens de la mise en scène tellement sophistiqué, tellement maîtrisé… C'est une vraie expérience de cinéma", souligne Céline Devaux, réalisatrice française de "Tout le monde aime Jeanne" et membre du jury. "Il y a également un grand sens du détail propre à l'animation qui est vraiment génial."

Pour le comédien français Hippolyte Girardot, également dans le jury, "le twist de la fin est très original et a une façon intéressante de terminer un dessin animé. D'une certaine façon, ce twist pose des questions. Ce n'est pas facile et il a très bien réussi ça."

Extrait de "Robot Dreams"

Consécration pour "27", de Flóra Anna Buda

Du côté des courts métrages, cœur historique de la compétition à Annecy, les jeunes auteurs sont venus bousculer leurs aînés : 12 premiers films – un record – étaient en lice, représentant environ un tiers de la compétition. Une présence qui s'est également reflétée au palmarès, ces premières œuvres s'adjugeant deux des trois prix remis dans cette catégorie.

Le Cristal revient ainsi à Flóra Anna Buda, réalisatrice de 32 ans, et à son film "27", déjà primé de la Palme d'or du court métrage il y a trois semaines à Cannes. La Hongroise y dépeint le quotidien étouffant d'une jeune femme fêtant ses 27 ans et vivant toujours chez ses parents, s'échappant de cette réalité dans ses rêves et ses fantasmes.

"'27' vous permet de comprendre ce que cette génération traverse, quelque chose qu'un article de presse ne pourrait pas retranscrire", estime la réalisatrice belge Emma De Swaef, membre du jury. Pour elle, la force et la beauté du film sont mises au service du message : "Ça peut vous amener à réfléchir au sujet d'une façon différente. Même si vous n'êtes pas d'accord avec le message, le film peut arriver à vous convaincre par sa beauté, sa musique et son humour."

Pour Dan Levy, compositeur de la musique du long métrage "J'ai perdu mon corps", "le film a fait l'unanimité dans notre jury parce qu'il complet, beau, drôle, moderne avec la musique, très émouvant et parce qu'il parle de la fin de la jeunesse et du passage difficile à l'âge adulte."

Deux vidéoclips récompensés pour les films de commande

Dans la catégorie des films de commande, qui regroupe notamment des clips, des publicités et des films éducatifs, deux vidéoclips ont séduit le jury. Le Cristal a été décerné à "Come Into My Arms", chanson de November Ultra mise en images par Tamerlan Bekmurzayev. "Nous avons regardé ce film plusieurs fois après la première projection en salle et nous avons pleuré presque à chaque fois", raconte la réalisatrice géorgienne Ana Chubinidze, membre du jury. "C'était tellement émouvant. Ce film fait renaître des sentiments de l'enfance que nous ne pouvons plus revivre maintenant que nous sommes devenus adultes."

"Come Into My Arms", chanson de November Ultra mise en images par Tamerlan Bekmurzayev

Le prix du jury de cette catégorie est lui allé à "I'm Only Sleeping", clip des Beatles réalisé par Em Cooper à l'occasion de la réédition de l'album "Revolver". Entièrement peint à l'huile, le film se termine par un plan de l'animateur à sa table de travail, dévoilant ainsi une partie des coulisses de la réalisation. "La technique de peinture à l'huile est impressionnante. La personne vue à la fin du film réalise ça toute seule sur sa table avec une caméra placée au-dessus, et ça nous a bluffés", note le réalisateur luxembourgeois Carlo Vogele, membre du jury.

"I'm Only Sleeping", des Beatles, clip réalisé par Em Cooper

"Red Tail", Cristal des œuvres de réalité virtuelle

Depuis quelques années, les films en réalité virtuelle (VR) font également partie de la compétition à Annecy. Le Cristal 2023 pour cette catégorie revient à "Red Tail", du Taïwanais Fish Wang, un film utilisant au mieux les possibilités offertes par ce nouveau médium, selon la productrice et programmatrice Manu Weiss. "L'intérêt de la VR est de se retrouver dans un nouvel univers et ce film est celui qui remplissait le mieux ce rôle", pointe la membre du jury. "Vous pouvez sentir que vous vous trouvez dans un monde différent, ce n'est pas juste un film qu'on pourrait regarder sur un écran plat. Et vous n'avez pas l'impression que ce monde va s'arrêter quand le film se terminera." Pour la Suissesse, l'aspect graphique "fait à la main" est également très réussi.

Bande-annonce de "Red Tail"

Premier rendez-vous mondial de l'animation, le Festival d'Annecy a une fois encore enregistré une fréquentation record – quelque 16 000 accréditations ont été délivrées, soit 2 500 de plus qu'en 2022, pour un public venant de plus d'une centaine de pays. Victime de son succès, la manifestation cherche par tous les moyens à assurer un plus grand accès aux salles pour les fans et professionnels du septième art bis. Le jour supplémentaire de festival ajouté cette année devrait permettre de proposer davantage de projections en 2024. Une nouvelle salle de cinéma devrait aussi faire son apparition en 2025 ou 2026 dans le cadre des anciens haras d'Annecy, appelés à devenir un nouveau centre névralgique pour le festival.

Le palmarès complet du Festival d'Annecy 2023

Cristal du court métrage : "27", de Flóra Anna Buda.

Prix du jury pour un court métrage : "Drijf", de Levi Stoops.

Prix Alexeïeff-Parker : "Eeva", de Lucija Mrzljak et Morten Tsinakov.

Prix Jean-Luc Xiberras de la première œuvre : "Our Uniform", de Yegane Moghaddam.

Prix du public : "Nun or Never!", de Heta Jäälinoja.

Prix du film Off-Limits : "Is Heaven Blue? #2", de Menno et Paul De Nooijer.

Cristal du long métrage : "Linda veut du poulet", de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach (Sortie en salle en France le 18 octobre 2023).

Prix du jury pour un long métrage : "Four Souls of Coyote", d'Áron Gauder.

Prix Paul Grimault : "The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes", de Tomohisa Taguchi.

Prix du public : "Sirocco et le Royaume des courants d'air", de Benoît Chieux.

Grand prix Contrechamp : "Robot Dreams", de Pablo Berger.

Prix du jury Contrechamp : "Tony, Shelly and the Magic Light", de Filip Pošivač.

Cristal pour une production TV : "La Colline aux cailloux", de Marjolaine Perreten.

Premier prix du jury pour une série TV : "Shape Island 'Square's Big Prank'", de Drew Hodges.

Deuxième prix du jury pour une série TV : "Scavengers Reign 'The Wall'", de Vincent Tsui.

Cristal pour un film de commande : "November Ultra 'Come Into My Arms'", de Tamerlan Bekmurzayev.

Prix du jury pour un film de commande : "The Beatles 'I'm Only Sleeping'", d'Em Cooper.

Cristal du film de fin d'études : "La Notte", de Martina Generali, Simone Pratola et Francesca Rosso.

Prix du jury pour un film de fin d'études : "Havnesjefen", de Mia L. Henriksen et Konrad Hjemli.

Prix Lotte Reiniger : "Mano", de Toke Madsen.

Cristal de la meilleure œuvre VR : "Red Tail", de Fish Wang.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne