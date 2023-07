Pourquoi les Européens aiment tant se moquer entre voisins ?

SUR ENTR

Les Allemands se baladent en sandales-chaussettes, les Suisses portent des grosses montres en or, les Italiens parlent avec les mains… Les clichés sur nos voisins européens ont beau être réducteurs, ils restent très ancrés dans notre imaginaire collectif. Que ce soit sur les réseaux ou les scènes de stand-up, ils restent une source d’inspiration pour les humoristes. Mais est-ce que faire des blagues sur des stéréotypes, ce n’est pas un peu les entretenir ? ENTR s’est penché sur la question.

“Y a des histoires, c'est plus rigolo quand c'est un Belge...”, plaisantait Coluche dans son célèbre sketch “C’est l’histoire d’un mec”. Le très populaire humoriste à la salopette n’avait rien contre ses voisins wallons, il surfait juste sur une tendance qui, il y a 40 ans en France, s’apparentait à un sport national : se moquer des Belges. Leur accent, leur amour pour les frites et leur prétendue naïveté (pour rester poli) faisaient invariablement rire les foyers de France et de Navarre. Aujourd’hui, les blagues sur les Belges sont passées de mode, mais les clichés les concernant restent bien présents dans l’imaginaire collectif français.

Traîner avec soi toute une panoplie de stéréotypes sur ses voisins n’est, toutefois, pas qu’une spécificité hexagonale. Les Espagnols adorent se moquer des Portugais, les Allemands des Néerlandais, les Islandais des Norvégiens… et inversement. Bref, c’est l’Europe toute entière qui se regarde, se compare, se toise et qui se retrouve finalement autour d’un humour plus vachard que méchant.

“Se moquer, ça fait rire et rire, ça fait du bien, estime le stand-uppeur suisse Thomas Wiesel. Ça permet de se libérer des tensions et on sait qu’entre voisins, il y a toujours des tensions. Donc ça aide à mieux se comprendre et à mieux se connaître.”

Les stéréotypes et décalages culturels, souvent très visuels, offrent ainsi une source inépuisable de contenus sur les réseaux. Ce sont des memes ou des gifs sur les Français grincheux (une baguette à la main), des tutoriels YouTube pour apprendre à parler italien avec les mains ou des vidéos TikTok raillant l’attitude des touristes allemands en vacances.

“On appelle ça en anglais 'observational comedy' [humour observationnel]”, explique Tatty MacLeod, humoriste franco-britannique qui s’est fait connaître en brocardant les petits travers de ses concitoyens français et anglais. “L’idée, c'est que les gens se reconnaissent dans ce que tu es en train de faire. Je mets l’accent sur quelque chose qu’au fond on savait déjà, mais on ne l'avait peut-être pas reconnu aussi explicitement que dans mes sketchs”.

Mais rire de ces stéréotypes, n’est-ce pas aussi une manière de les entretenir, au risque de les épuiser ? La rédaction d’ENTR s’est posée la question dans ce nouvel épisode d’ENTRtainment, disponible sur YouTube.

