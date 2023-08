Mode et sport, Chagall, Bollywood... Les expositions de la rentrée à ne pas rater

RENDEZ-VOUS CULTUREL

De Berthe Morisot aux animaux fantastiques, en passant par le cinéma indien et les derniers mois de Vincent van Gogh : la rentrée culturelle en France se veut riche et éclectique. France 24 a sélectionné pour vous une dizaine d’expositions à ne pas rater.

Ces chaussures font partie des 450 pièces de vêtements et accessoires, photographies et autres œuvres de l'exposition "Mode et sport, d’un podium à l’autre" au musée des Arts décoratifs, du 20 septembre 2023 au 7 avril 2024.

Publicité Lire la suite

Attention, rentrée culturelle chargée ! Tandis que les férus de dragons, griffons et autres créatures fascinantes sont attendus à Lens pour découvrir l’exposition “Animaux fantastiques”, les amoureux de peinture pourront admirer au musée d'Orsay les œuvres des derniers mois de Vincent van Gogh, celles de Marc Chagall au Centre Pompidou, ou encore celles de Berthe Morisot au musée Marmottan Monet. Et pour celles et ceux qui recherchent une expérience plus immersive, direction Aura Invalides et le Grand Palais Immersif.

Berthe Morisot et l'art du XVIIIe siècle

“Apollon révélant sa divinité à la bergère” de Berthe Morisot, d’après François Boucher, 1892 © Musée Marmottan Monet, Paris

Le musée Marmottan Monet présente une exposition consacrée à Berthe Morisot, la première femme impressionniste. Au total, 65 œuvres provenant de musées français et étrangers, ainsi que de collections privées, sont réunies pour montrer les similitudes entre l'œuvre de Berthe Morisot et des peintres français du XVIIIe siècle, moins connus, dont elle s'est inspirée, tels qu’Antoine Watteau, François Boucher, Jean-Honoré Fragonard et Jean-Baptiste Perronneau. Artiste talentueuse qui a su s’imposer dans un monde d’hommes, elle peignait le plus souvent des scènes domestiques. Nombre d'entre elles représentent des membres de sa propre famille, notamment son mari Eugène Manet, le frère d'Édouard Manet, et leur fille Julie.

“Berthe Morisot et l'art du XVIIIe siècle” au musée Marmottan Monet du 18 octobre 2023 au 3 mars 2024.

Mode et sport, d’un podium à l’autre

L'affiche de l'exposition "Mode et sport, d’un podium à l’autre" au musée des Arts décoratifs met à l'honneur la robe polo couture Lacoste par la créatrice Freaky Debbie. © David Hugonot Petit / Conception graphique : Coline Aguettaz et Brice Tourneux

À quelques mois des Jeux olympiques de Paris-2024, le musée des Arts décoratifs met en lumière l’évolution du vêtement sportif et son influence sur la mode, de l'Antiquité à nos jours. Des tenues de tennis de Suzanne Lenglen aux maillots de foot des Bleus, l’exposition présente une large sélection de pièces emblématiques. Elle permet de comprendre comment la mode a détourné le jogging et les sneakers pour les intégrer aux tenues du quotidien et aux défilés de haute couture. L’occasion de réfléchir aux enjeux sociaux et culturels liés à ces deux univers a priori éloignés.

“Mode et sport, d’un podium à l’autre” au musée des Arts décoratifs de Paris du 20 septembre 2023 au 7 avril 2024.

À lire aussiJO de Paris : le calendrier des épreuves et des finales jour par jour

Bollywood Superstars

L'affiche de l'exposition "Bollywood Superstars" au musée du Quai Branly – Jacques Chirac. © Gitanjali Rao

Le musée du Quai Branly célèbre l'Inde, premier producteur mondial de films avec plus de 1 500 par an exportés en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Précédemment présentée au Louvre Abu Dhabi, l’exposition “Bollywood Superstars – Histoire d'un cinéma indien” présente plus de 200 œuvres, dont des peintures, des costumes et des photos, offrant au visiteur une occasion rare de découvrir la riche histoire du cinéma indien, au-delà de Bollywood, de la fin du XIXe siècle à nos jours.

“Bollywood Superstars – Histoire d'un cinéma indien” au musée du Quai Branly à Paris du 26 septembre 2023 au 14 janvier 2024.

Animaux fantastiques

Parmi les animaux fantastiques, le dragon occupe une place importante. Ici, le dragon-serpent de la porte d’Ishtar, Walter Andrea, 1902. © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais Andres Kilger

Dragons, griffons, sphinx, licornes, phénix… D'où viennent les animaux fantastiques ? Que se cache-t-il derrière eux ? Au sein de l’antenne décentralisée du musée du Louvre à Lens, l’exposition propose un voyage à travers le temps et l’espace pour découvrir l’histoire de ces créatures fascinantes. Présents depuis l’Antiquité jusque dans nos imaginaires contemporains, comme en témoigne leur présence dans des œuvres aussi différentes que "Harry Potter" ou "Game of Thrones", les animaux fantastiques peuvent être à la fois terrifiants et admirables, dangereux ou inoffensifs. De quoi s'interroger quant à nos peurs et nos rêves.

“Animaux fantastiques” au musée du Louvre-Lens (Pas-de-Calais) du 27 septembre 2023 au 15 janvier 2024.

Les derniers mois de Vincent van Gogh

"L'église d'Auvers-sur-Oise" de Vincent van Gogh. Achat avec le concours de Paul Gachet, fils du docteur Paul Gachet, et la participation d'une donation anonyme canadienne, 1952. © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Le musée d'Orsay accueille la première exposition consacrée aux œuvres réalisées par l'artiste néerlandais Vincent van Gogh durant les deux derniers mois de sa vie passés à Auvers-sur-Oise, au nord-ouest de Paris. Bien que très court, ce séjour a marqué une phase finale cruciale dans son développement artistique, au cours de laquelle il a produit certaines de ses œuvres les plus remarquables, dont "L'église d'Auvers-sur-Oise". Une "ville des impressionnistes" qui a accueilli d'autres artistes tels que Cézanne et Picasso.

“Van Gogh à Auvers-sur-Oise – Les derniers mois” au musée d’Orsay à Paris du 3 octobre 2023 au 4 février 2024.

Marc Chagall à l’œuvre

Marc Chagall, artiste français d'origine russe, dans son atelier Madoura à Vallauris (Alpes-Maritimes), le 11 juin 1952. © Meunier, AFP

Artiste majeur du XXe siècle, et ami de Picasso, Marc Chagall est mis à l’honneur au Centre Pompidou à partir du 4 octobre. L’exposition réunit une sélection d’œuvres majeures de l’artiste, dont les dessins préparatoires aux costumes et rideaux de scène du ballet “L’Oiseau de feu” d’Igor Stravinsky, les esquisses et maquettes pour la décoration du plafond de l’opéra Garnier, ainsi qu’un ensemble de céramiques, collages et sculptures. Une occasion de (re)découvrir son œuvre, riche en couleurs et en symbolisme, influencée par ses origines juives, sa vie en Russie et sa carrière en France.

“Chagall à l’œuvre – Dessins, céramiques et sculptures 1945-1970" au Centre Pompidou à Paris du 4 octobre 2023 au 26 février 2024.

Le monde visible de Dana Schutz

Le musée d’Art moderne de Paris accueille la première grande exposition française de l’artiste américaine Dana Schutz. Née en 1976 dans le Michigan, Dana Schutz exerce une influence notable dans le champ de la peinture contemporaine. Conteuse et génie de la couleur, elle a exploré des thèmes contemporains au fil des ans à travers des décors de fiction complexes et de grande échelle. L’exposition retrace son œuvre à travers des thématiques qui lui sont chères comme l’intime, l’artiste au travail, la construction de soi et de la société, ou encore la tension dans des grandes scènes de foule.

“Dana Schutz – Le monde visible” au musée d’Art moderne de Paris du 6 octobre 2023 au 11 février 2024.

À nos amours

L’amour est partout. Il est biologique ou culturel. Il touche les humains comme les autres espèces. Il peut s’écrire au pluriel et revêt des formes bien différentes. Le musée des Confluences, à Lyon, explore les différentes façons dont l'amour se manifeste dans nos vies, et comment il est façonné par nos sociétés et nos technologies. L'exposition présente une collection de 135 objets, provenant en majorité des collections du musée mais aussi de prêts, et illustrant des pratiques et des traditions populaires. Elle représente une invitation à une promenade émotionnelle à travers les cultures et les siècles, s'adressant à tous et à toutes, jeunes et moins jeunes, en couple ou célibataires.

“À nos amours” au musée des Confluences à Lyon (Rhône) du 20 octobre 2023 au 25 août 2024.

L’art urbain à l’ère numérique

"L’homme oiseau”, une œuvre des artistes français Ella & Pitr à Cerrillos, près de Santiago au Chili, en 2013. © Ella&Pitr

Le street art est à l'honneur au Grand Palais immersif, un nouvel espace d'exposition situé dans les murs de l'Opéra Bastille depuis l’automne 2022. L’exposition retrace l’histoire de ce mouvement artistique, qui a envahi les murs des villes au XXe siècle, et l’impact des technologies sur le travail des artistes urbains. Métro new-yorkais, peintures réalisées à l’aide de drones, grandes fresques murales des années 2000 ou encore œuvres vendues en NFT : le visiteur découvrira l’art urbain sous toutes ses facettes.

“Loading – L’art urbain à l’ère numérique” au Grand Palais immersif à Paris du 6 décembre 2023 au 21 juillet 2024.

À voir aussiArt nouveau : à Paris, le Grand Palais rend hommage à l'éternel Mucha

Aura Invalides

Une toute nouvelle expérience immersive débarque à Paris. À partir du 22 septembre, le dôme des Invalides propose à la tombée de la nuit un spectacle son et lumière, vécu sous la forme d’une déambulation. Guidé par la musique et les illuminations sur les façades, le visiteur explore les six chapelles entourant la crypte du tombeau de Napoléon Ier. Pendant son parcours d'une durée de 50 minutes, il découvre l’histoire du dôme, de sa construction au XVIIe siècle à la mémoire collective qui l’anime encore aujourd’hui. Une invitation à voyager dans le temps et à découvrir les Invalides sous un angle nouveau.

“Aura Invalides” au dôme des Invalides à Paris à partir du 22 septembre 2023.

Gertrude Stein et Pablo Picasso, l'invention du langage

Dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la mort de Pablo Picasso, le musée du Luxembourg propose une exposition autour de son amitié avec l'écrivaine américaine Gertrude Stein. L'exposition met non seulement en lumière l'œuvre poétique méconnue de Gertrude Stein en relation avec les peintures et les sculptures de Pablo Picasso, mais elle souligne aussi l'influence de ces deux icônes sur des artistes européens et américains, tels qu'Andy Warhol, Marcel Duchamp et John Cage.

“Gertrude Stein et Pablo Picasso – L'invention du langage” au musée du Luxembourg à Paris du 13 septembre 2023 au 28 janvier 2024.

À voir aussiExposition : Picasso à l'heure de #MeToo

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne