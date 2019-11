Le Black Friday, toujours plus commercial

Le Black Friday, lendemain de Thanksgiving lance traditionnellement la saison des achats de Noël istockphoto

Par : Christophe DANSETTE

Le Black Friday, ce jour où les enseignes américaines réalisent traditionnellement leur plus gros chiffre d'affaires annuel, est devenu au fil des ans une opération commerciale mondiale, qui dure parfois pendant deux semaines. Une opération symbole de la société de consommation, voire de surconsommation, ce qui irrite parfois. À tel point que de plus en plus d'entreprises boycottent cette journée. Décryptage.