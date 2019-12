Élément Terre embarque avec les équipes de Sea Shepherd, ces gardiens de l’océan en campagne contre la pêche illégale au large de la Sicile. Nom de code : opération SISO.

Au large de la Sicile, les équipes de Sea Shepherd traquent les îlots de plastique artificiels destinés à attirer les poissons, les Dispositifs de concentration de poisson (DCP). Cette technique de pêche cause des dégâts considérables et représente un danger pour les espèces marines. Au total, environ 10 000 DCP flotteraient au large des îles éoliennes.



Dans cette zone, la pêche est souvent illégale, non déclarée et non réglementée. Une pratique préoccupante quand on sait que la Méditerranée est déjà la mer la plus exploitée au monde avec 62% des stocks de poisson menacés.

