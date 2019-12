Ukraine : fragiles espoirs de paix dans le Donbass

FOCUS France 24

Par : Gulliver CRAGG

C'est la première rencontre entre les présidents ukrainien, Volodymyr Zelensky, et russe, Vladimir Poutine. Une rencontre dans le cadre du sommet de Normandie est organisée lundi 9 décembre à Paris. Le but : relancer le processus pour la paix dans l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass, partiellement occupée depuis 2014 par des forces armées soutenues par la Russie. C'est un président ukrainien fragilisé qui aborde ce sommet, alors que le soutien de son allié Donald Trump est menacé par une procedure de destitution à son égard.