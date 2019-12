Ici l'Europe

Pauvreté : un Européen sur cinq oublié par l'UE ?

FRANCE 24 FRANCE 24

Par : Caroline DE CAMARET

En Europe, la pauvreté et l’exclusion menacent 90 millions d’Européens. Un citoyen sur cinq se trouve gravement démuni sur le plan matériel, mais la situation varie d'un État membre à l'autre. Au rang des pays les plus touchés par la pauvreté figurent la Bulgarie, puis la Roumanie, la Grèce, les pays baltes, l'Italie et l'Espagne. Nous faisons le point avec nos invités. Les pays du Nord ont les taux les plus faibles. L’UE s’était fixé pour objectif de sortir 20 Millions de personnes de la pauvreté d’ici 2020…objectif raté…Alors on s’en fixe un autre ?…