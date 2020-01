Malte : retour sur l'affaire qui a causé la chute du Premier ministre

Le 4 décembre 2019, à La Valette, Malte. Des manifestants huent le Premier ministre démissionnaire Joseph Muscat, soupçonné d'ingérences dans l'enquête sur l’assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia. © France 24

Par : Mathilde BENEZET

À Malte, Daphne Caruana Galizia était une journaliste d'investigation. Elle dénonçait la corruption au plus haut niveau de l’État. Elle a été assassinée le 16 octobre 2017 dans des conditions encore non élucidées. Sa mort a éclaboussé le Premier ministre, Joseph Muscat. Soupçonné d'ingérences dans l'enquête sur cet assassinat, il a dû démissionner sous la pression populaire et a été remplacé hier par l'avocat d'affaires Robert Abela. Un changement de visage, mais peut-être pas de système.