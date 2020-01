Ici l'Europe

Elisa Ferreira : "L'Europe est à l'avant-garde de la transition écologique"

Elisa Ferreira © FRANCE24

Par : Caroline DE CAMARET

Elisa Ferreira, Commissaire européenne pour le Portugal chargée de la cohésion et des réformes, s’exprime à l’heure du nouveau budget de la Commission et du "Green Deal" d’Ursula von der Leyen. Selon elle, la compétition entre des pays aux niveaux de vie très inégaux au sein de l’Union rend la politique de cohésion indispensable, car elle permet un rattrapage pour les pays et les régions les moins favorisées.