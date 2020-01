La Politique agricole commune détournée par des oligarques fraudeurs ?

Ici l'Europe © France 24

Par : Caroline DE CAMARET

Après l'enquête du New York Times révélant un scandale de détournement de fonds de la PAC (Politique agricole commune), en particulier en Hongrie et en République tchèque, nous faisons le point sur ces financements européens dédiés à l'agriculture. Quel rôle joue-t-ils pour le développement d'une agriculture plus écoresponsable ? Avec quels garde-fous ?

Une émission présentée par Caroline de Camaret Production : Isabelle Romero et Sophie Samaille