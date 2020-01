Ruée vers le lithium au Portugal : comment concilier emplois et environnement ?

Un site de prospection de lithium dans le district de Viseu, Portugal. Le pays serait assis sur les plus importantes réserves européennes de ce métal rare et stratégique, utilisé notamment dans la fabrication de batteries. © France 24

Par : Anaïs Guerard | Constance MEYER

Le Portugal va-t-il devenir le grand fournisseur de lithium en Europe ? Le pays serait assis sur de gigantesques réserves de ce métal rare et stratégique, indispensable à la fabrication des batteries utilisées dans les téléphones, les ordinateurs portables ou encore les voitures électriques. Les prospections vont bon train et le gouvernement y voit l'occasion de dynamiser l'emploi dans plusieurs zones rurales. Mais le coût environnemental inquiète, tout comme la question de la redistribution de cette possible manne économique. Reportage.