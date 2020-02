Piraterie maritime dans le monde : une menace en sommeil

CAPITAINE ERIC LAVAULT © FRANCE 24

Par : Ali LAIDI

Si ce n'est pas la tempête, ce n'est pas non plus le calme plat... Le nombre d'évènements de piraterie et de brigandages maritimes dans le monde est resté stable depuis quatre ans, selon le bilan annuel proposé par la marine nationale française. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit le capitaine de vaisseau Eric Lavault.