Europe : vers une agriculture sans pesticides, ni OGM ? (partie 1)

pac PESTICIDES © FRANCE 24

Par : Aude LECHRIST

C’est une question qui préoccupe en Europe : l’utilisation de pesticides, de produits chimiques et d’organismes génétiquement modifiés dans nos fermes et nos aliments. Alors qu’en France des dizaines de maires ont décidé d’interdire les pesticides dans leurs villes, "Ici l’Europe" s’intéresse à l’impact que pourrait avoir une interdiction à plus grande échelle sur les consommateurs et les producteurs, et s'il existe des alternatives viables.

Publicité Dans cette émission, Aude Lechrist s’entretient avec le ministre français de l'Agriculture et de l’Alimentation, Didier Guillaume, qui explique pourquoi il estime qu'une transition vers une agriculture moins chimique est essentielle et comment il pense qu'elle peut être réalisée.



Nous rencontrons aussi Benoît Biteau, député européen et également agriculteur bio, qui nous explique comment sa ferme – convertie au bio – peut servir de modèle pour ce qu’il considère comme le chamboulement nécessaire du système agricole européen. Nous rencontrons aussi d’autres agriculteurs qui essaient de se passer des pesticides pour produire plus sainement face à l’évolution des demandes des consommateurs.



Enfin, nos reportages vous proposent un éclairage sur les maires anti-pesticides, pour en comprendre plus sur ce conflit entre monde urbain et monde rural.

Une émission présentée par Aude Lechrist, produite par Johan Bodin, avec des images de Stéphane Bodenne, et la participation de Luke Brown, Céline Schmitt, Catherine Nicholson, Mathilde Bénézet, et Caroline de Camaret.