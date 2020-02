Ici l'Europe

Dans la deuxième partie de notre émission, nous nous rendons en Espagne, le seul État de l'Union européenne à produire à grande échelle des céréales génétiquement modifiés.

Notre invité, le ministre espagnol de l'Agriculture, Luis Planas, nous explique pourquoi l’Espagne fait cavalier seul depuis vingt ans sur la question des OGM en Europe, et si son pays continuera à les cultiver. Notre expert en économie agricole, Tomas Garcia Azcarate, nous éclaire, lui, sur les raisons et l’impact de la production des OGM en Espagne.



Avec nos reportages, nous vous emmenons dans les champs de maïs transgénique, pour voir pourquoi les agriculteurs les apprécient, malgré de plus en plus de critiques de la part des consommateurs. Enfin, notre correspondent en Ukraine nous montre comment les grands céréaliers du pays tentent de rassurer les Européens sur la question de l’utilisation de pesticides, dont certaines sont interdites en Europe.



Une émission présentée par Aude Lechrist, produite par Johan Bodin, avec des images de Stéphane Bodenne, avec la participation de Luke Brown, Céline Schmitt, Catherine Nicholson, Mathilde Bénézet, et Caroline de Camaret.