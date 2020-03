Didier Reynders : "L'État de droit, c'est aussi la préoccupation des citoyens”

ICI L'EUROPE © France 24

Par : Caroline DE CAMARET | Anissa EL JABRI

Cette semaine, notre grand invité est Didier Reynders, ancien ministre des Affaires étrangères belge et désormais commissaire européen à la Justice. Il a fait part de ses inquiétudes concernant la coordination juridique en Europe et a évoqué les négociations à venir sur les relations post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'UE. "Je souhaiterais qu'il y ait un accord performant tant pour les Britanniques que pour les Européens. Si cela n'est pas le cas nous devrons être prêts", a-t-il déclaré.