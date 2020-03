Droits des femmes : les Européennes sont-elles mieux loties ?

FEMMES EUROPEENNES : Mieux loties ? © france24

Par : Caroline DE CAMARET

Cette semaine, Ici l’Europe met les femmes à l’honneur à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. Alors que le mouvement #Meetoo a ouvert la boîte de pandore du sexisme ordinaire et institutionnalisé, les appels à la parité en politique et dans le monde économique se font pressants. Si la Commission européenne s’est féminisée, avec à sa tête l’Allemande Ursula von der Leyen, les 27 sont-ils plus ambitieux en matière d’égalité hommes-femmes ?

