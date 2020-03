Coronavirus en Italie : de Florence à Palerme, le tourisme en berne, l'économie à l'arrêt

Focus © France 24

Par : Natalia MENDOZA | Danilo ARNONE

Alors que l'Italie est frappée de plein fouet par la pandémie de coronavirus, avec 827 morts et 12 462 cas détéctés, toute la péninsule est placée en zone rouge. De la touristique ville de Florence, en Toscane, à Palerme, la capitale de la Sicile, en passant par le grand port de Gênes, nos correspondants Natalia Mendoza et Danilo Arnone ont constaté l'impact catastrophique du virus sur le tourisme et l'économie italienne. Leur reportage a été tourné juste avant l'entrée en vigueur de nouvelles mesures de restrictions.