Crise migratoire : Recep Tayyip Erdogan défie l'Europe

Débat migrants - ICI L'Europe © france24

Par : Caroline DE CAMARET

La politique migratoire européenne… Quelle politique migratoire européenne ? La question se pose d’autant plus ces dernières semaines, alors que le président turc a décidé ouvrir la porte aux milliers de migrants qu’ils retenaient et qui se pressent désormais à sa frontière avec la Grèce et la Bulgarie. La Turquie place ainsi les 27 devant leur responsabilité et les oblige à un examen de solidarité. Débat entre nos invités.

Publicité Une émission présentée par Caroline de Camaret et préparée par Perrine Desplats, Mathilde Bénézet, Isabelle Romero et Céline Schmitt. Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne Télécharger l'application google-play-badge_FR