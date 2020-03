Demain à la une

Syrie : crise humanitaire à Idleb, un sommet pour mettre fin aux combats ?

Par : Laure MANENT

Emmanuel Macron, Angela Merkel et Recep Tayyip Erdogan vont s’entretenir mardi 17 mars par visioconférence de la situation en Syrie et de la crise migratoire à la frontière gréco-turque. Ankara refuse de retenir plus longtemps sur son sol les dizaines de milliers de migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe et Bruxelles redoute une crise comparable à celle de 2015, alors que les bombardements se poursuivent dans la province d’Idleb, en Syrie.