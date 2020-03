L'Entretien

Coronavirus : "En France, les outils existent pour réaliser des tests à grande échelle"

Par : Damien COQUET

Nathalie Bontoux, docteur en sciences, vice-présidente associée dans une firme du secteur du diagnostic, et Marie-Claude Potier, pharmacienne et directrice de recherche au CNRS, sont toutes deux signataires d’une tribune intitulée "Oui pour le confinement, mais surtout développons les tests!", publiée samedi 21 mars dans le quotidien Le Progrès. Selon elles, et alors que la pandémie de Covid-19 progresse à grande vitesse sur le territoire, la France a les capacités de réaliser des tests à grande échelle sur la population.