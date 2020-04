Ici l'Europe

François-Xavier Bellamy : "Aujourd’hui, la France est dans une situation de grande difficulté"

François-Xavier Bellamy, député européen, chef de file du Parti populaire européen pour les Français au Parlement européen, le 17 avril 2020. © FRANCE 24

Par : Caroline DE CAMARET

François-Xavier Bellamy, député européen, chef de file du Parti populaire européen pour les Français au Parlement européen, tire les leçons philosophiques de cette crise du coronavirus. Il estime que la gestion d’Emmanuel Macron est contestable et appelle à une solidarité européenne. "Plus d’Europe" sur la santé et l’alimentaire, mais moins sur une multitude d’autres secteurs moins prioritaires.