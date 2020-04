Coronavirus : comment relancer l'économie mondiale

Le débat © france24

Frappée de plein fouet par le coronavirus, l'économie mondiale se contracte à mesure que les pays se confinent. C'est la pire crise économique que l'on ait connu depuis la Grande Dépression de 1929, selon les prévisions du FMI. La pandémie aurait un effet bien plus grave encore que la crise des subprimes. Le chômage menace d’exploser, tout comme la grande pauvreté. Pour éviter le pire, les Etats se mobilisent - du moins ceux qui le peuvent. Ces plans d’aides, aux Etats-Unis et en Europe, seront-ils suffisants ? La croissance peut-elle repartir? Dans quelle direction et au bénéfice de qui ?