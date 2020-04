Coronavirus : le monde uni dans la réponse ?

Le bilan du coronavirus a franchi en début de semaine le seuil symbolique des 3 millions de cas et des 200 000 morts, dont 4 cinquièmes en Europe et aux Etats-Unis. C’est dire si le centre de gravité de l’épidémie s’est déplacé, loin de l’Asie, son continent d’origine. Quatre mois après l’apparition officielle de cette maladie d’un genre nouveau, un mois et demi seulement après l’alerte à la « pandémie » lancée par l’OMS, le monde est-il uni dans la réponse alors qu'une partie de la planète sort progressivement du confinement ?