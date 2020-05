Coronavirus : déconfinement, le pari de l'école ?

Le débat © france24

Rarement la rentrée scolaire aura autant attisé les craintes, ici en France. Il faut dire que reprendre les cours le 11 mai, après deux mois d’absence et à un mois et demi seulement de la fin de l’année scolaire, c'est du jamais vu. Et pour cause, tenus à l’écart du fait du coronavirus, les enfants vont reprendre le chemin de l’école sans qu’on ait mis fin à l’épidémie. Toutes les questions sont encore en suspends, avec désormais cette interrogation supplémentaire : et si la crise sanitaire repartait cette fois des cours de récréation ?