La pandémie de Covid-19, un terrain propice à la corruption en Ukraine ?

© France 24

Par : Gulliver CRAGG | Elena VOLOCHINE

En Ukraine, 18% des cas de Covid-19 concernent des travailleurs médicaux. En cause : la sévère pénurie de masques et de vêtements de protection qui frappe le système de santé. Après la révolution du Maïdan, le pays avait pourtant assaini son système d'achat de matériel. Mais selon des activistes et des journalistes d'investigation, des membres du ministère de la Santé et de l’industrie médicale profiteraient de la pandémie pour se livrer à la corruption. Commandes bloquées, appels d’offres truqués, rétro-commissions… Gulliver Cragg, avec Elena Volochine, a mené l’enquête.