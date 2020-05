Journée de l'Europe : quel avenir pour l'UE ?

Ici l'Europe © FRANCE 24

Par : Caroline DE CAMARET

À l'occasion de la Journée de l'Europe, samedi 9 mai, Caroline de Camaret (France 24) et Dominique Baillard (RFI) proposent un débat sur l’avenir de l'Union européenne, mené par visioconférence en raison de la situation exceptionnelle. Nos invités discutent de la gestion de la pandémie de Covid-19 et de la solidarité européenne, ainsi que des conséquences économiques et écologiques de la crise sanitaire. Ils répondent également aux questions posées par les téléspectateurs et internautes de France 24 et RFI.