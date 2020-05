Ici l'Europe

L’épidémie de coronavirus et le confinement ont massivement impacté l’agriculture européenne. Nous vous proposons une émission spéciale consacrée à cette crise sanitaire exceptionnelle, afin de mieux comprendre les défis qu’elle impose à l’Europe et à la Politique agricole commune (PAC).

Pendant le confinement, le ralentissement des livraisons internationales et la hausse de la demande ont poussé les grandes surfaces à faire appel aux producteurs locaux, pour assurer l’achalandage de leurs rayons.

Nous sommes allés à la rencontre des agriculteurs, éleveurs, distributeurs et nous nous sommes entretenus avec des responsables politiques européens pour voir de plus près comment l’agriculture a joué un rôle clé pendant la crise - et comment elle doit évoluer pour faire face aux défis d’avenir.

Nos invités :

- Phillipe Durchon, maraîcher français, Chailly-En-Bière (Seine-et-Marne), France

- Caroline Josse, dirigeante du "Panier de Caroline", Chailly-En-Bière (Seine-et-Marne), France

- Dacian Ciolos, eurodéputé roumain, ancien commissaire à l’Agriculture, ancien Premier ministre roumain et président du Groupe Renew Europe au Parlement européen.

Reportages :

- En Normandie, Julie Dungelhoeff a rencontré des producteurs laitiers qui ont constaté une hausse de la demande, grâce aux consommateurs qui ont fait le choix du local.

- En Belgique, Alix Le Bourdon a rencontré des grands producteurs de pomme de terres en désarroi : ils doivent trouvent des solutions de stockage pour les tonnes de pommes de terre invendues.

Une émission présentée par Caroline de Camaret.

Produite par Mathilde Bénézet, Isabelle Romero, Perrine Desplats et Luke Brown

Filmée par Stéphane Bodenne et Johan Bodin

Réalisée avec la participation de l’Union européenne.

