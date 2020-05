Ici l'Europe

L’épidémie de coronavirus et le confinement ont massivement impacté l’agriculture européenne. Nous vous proposons une émission spéciale consacrée à cette crise sanitaire exceptionnelle, afin de mieux comprendre les défis qu’elle impose à l’Europe et à la Politique agricole commune (PAC).

Pendant le confinement, le ralentissement des livraisons internationales et la hausse de la demande ont poussé les grandes surfaces à faire appel aux producteurs locaux, pour assurer l’achalandage de leurs rayons.

Nous sommes allés à la rencontre des agriculteurs, éleveurs, distributeurs et nous nous sommes entretenus avec des responsables politiques européens pour voir de plus près comment l’agriculture a joué un rôle clé pendant la crise - et comment elle doit évoluer pour faire face aux défis d’avenir.

Nos invités :

- Damien Greffin, responsable de la FNSEA en Ile-de-France, premier syndicat agricole français

- François-Xavier Bellamy, député européen français, PPE

- Ernest Urtasun, député européen espagnol, Groupe des Verts

Nos reportages :

- En France, le confinement a provoqué un grave manque de la main d’œuvre pour le secteur agricole. La préfecture de Seine-et-Marne a proposé aux réfugiés du département de venir en aide aux agriculteurs. Un moyen d’accompagner leur intégration et de soulager les agriculteurs. Un reportage de Karim Yahiaoui et Achraf Abid

- Au Portugal, frappé par un exode de la population rurale depuis plusieurs années, la crise sanitaire a mis en lumière l’importance du secteur agricole, l’un des seuls qui continue à produire quand le reste de l’économie est à l’arrêt. Alors que l’on s’attend à une hausse massive du chômage, l’agriculture pourrait bien être un débouché porteur. Un reportage d’Anaïs Guérard.

Une émission présentée par Caroline de Camaret.

Produite par Mathilde Bénézet, Isabelle Romero, Perrine Desplats et Luke Brown

Filmée par Stéphane Bodenne et Johan Bodin

Réalisée avec la participation de l’Union européenne.

