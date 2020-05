Élément Terre

Pendant le confinement, la quantité de poubelles que les foyers produisent a explosé. D'un à deux repas par jour maximum, nous sommes passés à trois pour tous les membres de la famille. Dans ces poubelles, nous avions pourtant une ressource inexploitée : les déchets alimentaires.

En temps normal, les déchets alimentaires représentent 30% de la poubelle des Parisiens. Alors que cette masse de déchets pourrait se rendre utile, elle est en grande partie incinérée ou termine dans une décharge. Mais des solutions alternatives existent.

Reportage au sein d'une famille parisienne qui trie ses biodéchets. Nous irons ensuite à la rencontre des "Alchimistes", ces passionnés qui collectent les déchets alimentaires des entreprises et des restaurants. Enfin, un agriculteur nous montrera qu'avec des restes de repas, on peut créer du biogaz et donc de la richesse.

