En Allemagne, le business de la prostitution continue, malgré le Covid-19

Focus © FRANCE 24

Par : Anne MAILLIET

En Allemagne, les maisons closes sont fermées depuis le 15 mars dans la cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et n’ont, pour l’heure, aucune perspective de réouverture. Les travailleuses du sexe qui déclarent leurs activités peuvent percevoir des indemnités chômage, mais des dizaines de milliers de femmes qui exercent clandestinement et dépendent de proxénètes en sont exclues. Elles sont contraintes de continuer leur activité à la rue, en prenant plus que jamais des risques pour leur santé. Reportage de notre correspondante en Allemagne, Anne Mailliet.