Ici l'Europe

Alors qu’un Conseil européen se tenait ce vendredi, Guy Verhofstadt, député européen Renew (Belgique) et ancien Premier ministre belge, était l'invité de Caroline de Camaret (France 24) et Sophie Malibeaux (RFI).

Guy Verhofstadt s’exprime sur le plan de relance de l’économie européenne après la crise du Covid-19. Un accord entre les 27 n’a pas encore trouvé, mais il salue la proposition de la Commission européenne de financer ce plan, non par la mutualisation des dettes, mais par des ressources externes à l’Union européenne, notamment par une taxe sur les géants du numérique - les GAFA - et sur les importations de produits nocifs pour notre environnement.

Quant à la fermeture ou la réouverture des frontières, elle doit selon lui se décider non par État mais au niveau de l’UE et de façon coordonnée.

Interrogé enfin sur la question du racisme et du passé colonial - et notamment la question du déboulonnage des statues du roi Léopold II en Belgique -, Guy Verhofstadt estime que les hommes politiques et les États occidentaux ont le devoir de reconnaître leurs défauts et leurs erreurs.

Présentation : Caroline de Camaret (France 24) et Sophie Malibeaux (RFI)

Une émission préparée par Isabelle Romero, Mathilde Bénézet et Perrine Desplats

