Vote sur la réforme constitutionnelle en Russie : l’opposition redoute fraudes et irrégularités

Focus © FRANCE 24

Par : Élena VOLOCHINE | Niguina BEROEVA | Pavel SERGUEEV

C’est le dernier jour de vote ce mercredi en Russie. Vladimir Poutine a appelé ses concitoyens à se prononcer sur la réforme de la Constitution, qui prévoit de lui permettre de se représenter pour deux mandats supplémentaires et de rester au pouvoir jusqu'en 2036. En raison de la pandémie de Covid-19, une procédure de vote simplifiée a été mise en place, avec une semaine entière pour voter et certains bureaux installés en plein air. De son côté, l'opposition qui peine à faire campagne, redoute des fraudes et dénonce l’occupation de l'espace public pour appeler à voter en faveur du "oui".